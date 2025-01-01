Туристы жалуются на последствия урагана, повалившего деревья в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

Жители Пермского края поделились с сайтом perm.aif.ru информацией о разрушениях, причинённых сильным ветром, который свалил деревья возле Чёрного озера.

Речь идёт о месте отдыха близ п. Огурдино в Березниковском округе. Недавно, 3 августа, там прошёл град, а мощный порыв ветра обрушил деревья, преградив путь и создав угрозу для палаточного городка.

Спустя неделю после инцидента на берегу реки по-прежнему находятся упавшие деревья, затрудняющие передвижение. Туристы подчеркивают, что некоторые стволы обломаны посередине и представляют опасность из-за нависания над землей.

Так, туристка Юлия удивляется, почему никто не принимает мер, это же представляет опасность для окружающих. Поврежденные деревья могут обвалиться в любой момент. А здесь постоянно бывают отдыхающие.

На представленных снимках видно, что некоторые деревья были вырваны ветром с корнем. Заметны и углубления в земле, свидетельствующие о том, что часть сосен всё же убрали с берега.

