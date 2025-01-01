Резидентами Пермского бизнес-инкубатора стали ещё трое начинающих предпринимателей Ещё для трёх проектов резидентство продлено на 11 месяцев Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском бизнес-инкубаторе собралась экспертная комиссия для отбора новых участников. На рассмотрение жюри было представлено три стартап-проекта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Один из них — онлайн-платформа «Мастерская музыки», направленная на помощь детям и взрослым с когнитивными нарушениями и стрессом через персонализированные музыкальные занятия. Платформа обещает преобразовать музыкальное обучение в точную науку с измеримой эффективностью.

Второй проект — система CheckAI, предназначенная для обнаружения цифровых фейков в изображениях с точностью до 90%.

Третий участник представил сервис Restreamed, обеспечивающий одновременную трансляцию на различные онлайн-платформы.

Разработчики проектов получили статус резидентов.

Также были проведены итоговые и промежуточные экспертные оценки шести текущих резидентов бизнес-инкубатора. Предприниматели представили результаты своей работы и получили отзывы экспертов. Для трёх проектов резидентство продлено на 11 месяцев.

