Учёные из Перми разработали метод определения месторождений золота Его точность достигает 90%

Российские исследователи из Пермского политеха представили инновационную методику выявления месторождений золота. Точность прогнозирования достигает 90%. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Россия удерживает вторую позицию в мировом рейтинге золотодобывающих стран. Согласно информации «TradingEconomics» на июль 2025 года, золотой резерв России оценивается приблизительно в 2,330 тонн, что эквивалентно 248,7 млрд долларов. В структуре международных резервов доля золота составляет около 36%. Золотой запас выступает как надежный инструмент защиты от валютных рисков, а сам металл имеет стратегическое значение для передовых отраслей, начиная от микроэлектроники и заканчивая космической индустрией. В частности, золото используется в микросхемах мобильных устройств и в качестве защитных покрытий для космических аппаратов.

Известные золотоносные районы характеризуются обширными территориями, однако многие месторождения в них практически исчерпаны. В этой связи, актуализируются методы, позволяющие проводить более детальные исследования для выявления перспективных участков на уже разведанных территориях. При этом значительная часть средств, до 80%, затрачивается на исследование неперспективных участков в труднодоступных районах. Следовательно, возрастает потребность в исследованиях и разработках, направленных на оптимизацию этих расходов.

Ученые Пермского Политеха создали передовой метод анализа залежей полезных ископаемых, который с 90% точностью определяет участки с высоким потенциалом золотоносности и с 89% — для зон со средним содержанием металла. Программа учитывает не только концентрацию золота в породе, но и экономическую целесообразность его извлечения.

