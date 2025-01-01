Капремонт в школе №1 Перми выполнен на 40% Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин ознакомился с ходом капитального ремонта в школе №1. Он проводится по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

На данный момент, сообщили в администрации города, выполнено 40% от общего объёма работ.

В настоящее время в школе №1 ведутся внутренние отделочные работы, включая штукатурные и шпаклевочные работы на различных этажах, а также монтаж инженерных коммуникаций. Одновременно проводятся фасадные работы по утеплению и штукатурке.

Уже завершены работы по обустройству кровли и прилегающей территории. Практически завершены работы по разводке системы отопления и ремонту входных групп. В школу уже поставлено необходимое учебное оборудование.

Школа №1 ведёт свою историю с 1906 года. Именно тогда в посёлке речников Нижняя Курья появилась первая школа. С 1961 года школа окончательно обосновалась в каменном здании на ул. Калинина, 19. В прошлом учебном году обучалось 1114 учеников и работало 56 сотрудников.

