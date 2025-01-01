Пермяков пригласили бесплатно на генеральный прогон Летнего Кубка КВН Он состоится 9 августа Поделиться Твитнуть

В УДС «Молот» жители Перми могут бесплатно посетить генеральный прогон Летнего Кубка КВН (12+). Он состоится в субботу, 9 августа. Начало в 18:30.

«Приглашаем на генеральный прогон Летнего Кубка! Посмотреть первыми игру команд-победителей можно бесплатно в эту субботу», — написали организаторы в своих социальных сетях.

Напомним, за главный приз будут бороться команды: Сборная Пермского края (Пермь), «Юрикен» (Владикавказ) и «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону). Ведущим вечера станет известный шоумен Валдис Пельш.

Чтобы попасть на представление, необходимо пройти регистрацию. Электронный билет необходимо сохранить в телефоне или распечатать.

Для входа в УДС «Молот» нужно использовать входы 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Остальные входы будут недоступны.

Также организаторы попросили прибыть на представление к 18:00, чтобы спокойно занять свои места.

