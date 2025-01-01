Девелопер пермского стадиона «Трудовые резервы» выкупил АЗС Станция входит в границы КРТ Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Компания «НОВА & Проформика», намеревающаяся провести обновление стадиона «Трудовые резервы» в Перми и осуществить комплексное развитие прилегающей территории, приобрела автозаправочную станцию «ЛУКОЙЛ», расположенную вблизи спортивного объекта. Представители компании сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что участок с АЗС, находящийся по адресу: ул. Макаренко, 29, входит в границы зоны КРТ «Городские горки», что и обусловило решение о приобретении актива в собственность.

Начало работ по реновации запланировано на текущий год. Зона КРТ «Городские горки», занимающая площадь в 9,3 га, охватывает территорию, ограниченную зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59, ул. А. Гайдара, 1, а также улицами А. Гайдара, П. Лумумбы, Крупской и Макаренко.

Первоначально будет создана часть спортивной и дорожной инфраструктуры. Общая площадь объектов спортивного назначения составит 16,5 тыс. кв. м.

В непосредственной близости будет проложена новая дорожная сеть, включающая продление ул. А. Гайдара от ул. П. Лумумбы до ул. Макаренко. Здесь будут обустроены квартальные проезды, в том числе пешеходная зона вдоль реки Уинки, примыкающая к будущей ООПТ «Сад соловьев».





