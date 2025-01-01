В сентябре в Перми откроют 7 новых сетевых профильных классов Поделиться Твитнуть

Администрация губернатора Пермского края

В 2025-2026 учебном году в Перми продолжит расширяться проект «Городские сетевые профильные классы», обеспечивающий равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от места жительства и школы. Так, в сентябре 2025 года планируется открытие еще 7 таких классов, на что из городского бюджета выделено 7 млн руб. в виде грантовой поддержки. Направление обучения в каждом классе будет определено по итогам конкурсного отбора.

Как уточнили в администрации города, создаются инженерно-технологический, судостроительный классы, медиа-класс, класс аддитивных технологий, химический, класс графического дизайна и класс БАС.

В настоящее время в городе функционирует 60 профильных классов различной направленности: инженерные (с упором на авиа- и судостроение), медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские, технологические, IT, естественно-научные, экономические, а также фармацевтические, медиа- и правовые классы.

Набор в профильные классы уже идет и продлится до заполнения всех мест. Для поступления следует обращаться непосредственно в выбранное учебное заведение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.