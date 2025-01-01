В аэропорту Перми отменили два рейса и восемь задержали Больше всего задержек на направлении Пермь-Сочи Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В пермском аэропорту Большое Савино 9 августа снова наблюдаются сбои в расписании.

Так, отменены два рейса авиакомпании «Аэрофлот»: СУ 1656 по маршруту Москва — Пермь, прилёт которого был запланирован на 7 утра, и обратный рейс СУ 1657 Пермь — Москва с вылетов в 8:00.

Рейс ДР 365 «Победы» из Сочи в Пермь задерживается более чем на семь часов и прибудет в 12:35 вместо 5:20. Рейсы «России» из Сочи в Пермь тоже прибудут с опозданием: FV 6129 ожидается в 11:38 вместо 5:45, а FV 6123 — в 17:20 вместо 15:20, а рейс N4 425 из Сочи авиакомпании Nordwind прилетит в Пермь в 21:10 вместо 15:35.

Вылет рейса ДР 434 авиакомпании «Победа» в направлении Москвы перенесён на 13:00 вместо запланированных 6:40. Два рейса авиакомпании «Россия», следующие в Сочи, также отправятся позже: FV 6130 — в 12:30 вместо 6:40, а FV 6124 — в 18:30 вместо 16:30. Рейса N4 426 авиакомпании Nordwind вылетит в Сочи в 22:30 вместо 17:25.

Время прибытия и отправления рейсов ещё могут измениться. Актуальная информация о задержках доступна на электронном табло аэропорта Большое Савино.

Напомним, накануне «Росавиация» сообщила о введении ограничений на обслуживание воздушных судов в аэропорту Сочи из-за угрозы атак беспилотников.

