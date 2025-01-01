Роспотребнадзор помог пермякам вернуть деньги за отменённое шоу «Лебединое озеро» Гимнастическое шоу отменилось, но деньги организатор не вернул Поделиться Твитнуть

Google Maps

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю защищает в суде права потребителей, которым не вернули деньги за билеты после отмены гимнастического шоу «Лебединое озеро». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Управление обратилось в суд с иском к организатору концерта ООО «АЙС-ШОУ Пермь». В результате были достигнуты мировые соглашения, по которым были возращены деньги за билеты, а также выплачена компенсация.





По искам, где не удалось договориться, суды вынесли решение о взыскании средств за оплаченные билеты, неустойки за нарушение прав потребителей, компенсации морального вреда и штрафе.





«Обращаем внимание, что в случае невозврата денежных средств за несостоявшееся гимнастическое шоу «Лебединое озеро» Управление готово выйти в суд для восстановления нарушенного права», — отметили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.