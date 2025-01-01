Госавтоинспекция Прикамья задержала ребёнка за рулём питбайка Подростка и его родителей привлекли к ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Госавтоинспекции Кунгура провели рейд и задержали водителя питбайка 2009 г.р. Об этом сообщается в соцсетях краевой ГАИ.

Подросток привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, (управление ТС водителем, не имеющим права управления), ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, (невыполнение законного требования об остановке), ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, (выезд на полосу встречного движения), ст. 12.20 КоАП РФ (нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией и значком аварийной остановки). К ответственности привлекли и родителей ребёнка.





Питбайк поместили на штрафстоянку.





Госавтоинспекция напоминает родителям, что детям нельзя управлять ТС, а также призывает мотоциклистов соблюдать ПДД, иметь права нужной категории и надевать защитную экипировку.

