Полпред РФ в ПФО оценил развитие экономики Прикамья Игорь Комаров и Дмитрий Махонин провели рабочую встречу Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В пятницу, 8 августа, состоялась встреча полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Как сообщает глава региона в своём telegram-канале, стороны обсудили социально-экономическое развитие региона.

Комаров оценил динамику развития ключевых направлений в регионе — увеличение инвестиций в капитал, темпов строительства жилья (на 25%), а также улучшение качества жизни.

Махонин подчеркнул стабильность экономики региона в условиях санкций: в крае развивается промышленность, малый и средний бизнес, создаются новые рабочие места, в том числе с помощью поддержки региона. Пермский край также выполнил почти все нацпроекты (на 99,9%).

С 2020 года в Пермском крае активно обновляется инфраструктура. Махонин сообщил, что отремонтированы 493 медучреждения, 358 школ и детских садов, а также 48 колледжей и вузов, из которых 11 — капитально. Кроме того, с 2020 по 2024 год в регионе построили 23 крупных медицинских объекта, включая новую инфекционную больницу и поликлинику в Чусовом. Кроме того, за период открылись 63 образовательных учреждения, среди которых 36 школ на 23 тыс. учеников.

Помимо того, в регионе реализуется краевой проект «Комфортный край» для благоустройства муниципалитетов: создаются новые спортивные площадки, обновляются школьные дворы и дома культуры, а также ремонтируется освещение и зоны пешеходов.

Губернатор также поблагодарил Комарова за поддержку местных проектов и доверие в проведении крупных мероприятий в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.