С начала года в Прикамье полиция выявила 16 поддельных купюр Большая их часть была номиналом 5000 рублей

Константин Долгановский

За первые семь месяцев 2025 года в Пермском крае зафиксировано 16 случаев распространения фальшивых денег. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 20 случаев. Всего изъято 16 поддельных купюр, большая часть из них (11 банкнот) номиналом 5 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными при работе с наличными, особенно с купюрами в 5 тыс. руб. Подделки могут попасться каждому, но паниковать не стоит.

Как объясняют в полиции, чтобы избежать проблем, важно соблюдать простые правила. Например, проверять купюры перед использованием.

«Если вы подозреваете, что банкнота фальшивая, не пытайтесь сбыть её, например, расплатившись в магазине. Это может повлечь за собой юридические последствия и сделать вас соучастником преступления», — рассказали в ведомстве.

При возникновении сомнений советуют сразу обращаться в полицию. Но главное, нужно помнить, что сохранность ваших денег — в ваших руках и зависит от вашей бдительности, отметили в МВД по региону.

