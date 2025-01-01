В Пермский университет на бюджет поступили более 1,6 тысячи абитуриентов Всего на бюджетные места было подано более 23 тысяч заявлений Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) зачислил 1664 новых студента на бюджетные места бакалавриата и специалитета. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

В 2025 году средний балл ЕГЭ поступивших составил 69,1. Наивысшие проходные баллы зафиксированы на направлениях «Государственное и муниципальное управление» (239), «Лингвистика» (234) и «Бизнес-информатика» (232).

В этом учебном году 44 студента будут обучаться по целевой квоте на различных факультетах и институтах. Наибольшее число «целевиков» поступило на направления, связанные с математикой, информатикой, компьютерной безопасностью, лингвистикой и педагогическим образованием. Средний балл ЕГЭ у этой категории абитуриентов — 62,1.

Проректор по учебной работе ПГНИУ Анна Габдурафикова отметила успешность приёмной кампании этого года, подчеркнув растущий интерес абитуриентов к фундаментальному образованию и перспективам трудоустройства, которые предоставляет университет, а также к сотрудничеству с индустриальными партнёрами.

Всего на бюджетные места было подано более 23 тыс. заявлений, а с учётом платных мест — свыше 33 тыс.

Приём документов на платное обучение на программах бакалавриата и специалитета продлится до 25 августа. В магистратуру на бюджетные места документы принимаются до 20 августа, на платные — до 25 августа.

