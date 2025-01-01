На капремонт пермской школы №14 направили 278 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми объявлен конкурса на выбор подрядчика для проведения капитального ремонта школы №14 на ул. Маршала Рыбалко, 101б. Информация опубликована на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 278,1 млн руб. Заявки принимаются до 20 августа.

Отобранной компании необходимо будет подготовить проектную документацию и провести комплексный капитальный ремонт здания. Школа 1965 года постройки имеет три этажа и подвальные помещения, площадь здания — 4 472 кв. м, строительный объём — 20 995 куб. м.

План работ включает в себя обновление водопроводной и канализационной системы, ремонт крыши и выполнение других восстановительных работ. Особый акцент сделают на повышении уровня безопасности: планируется установка системы распознавания лиц и бесконтактного измерения температуры на входе.

Итоги конкурса подведут 26 августа.

Работы должны начаться 15 сентября, а завершиться в будущем году.

