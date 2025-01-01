Спрос на туризм в «бархатный сезон» в Прикамье вырос в 2 раза Туристы в среднем останутся здесь на три ночи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В «бархатный сезон» российские туристы стали больше планировать путешествие в Пермский край. По данным аналитиков «Яндекс Путешествия», спрос на поездки в край увеличился в два раза год к году.

По динамике быстрорастущих по туризму регионов Пермский край расположился на седьмом месте из десяти. Туристы бронируют в среднем три ночи в отелях и гостиницах, стоимость ночи в сентябре-октябре 2025 года в среднем составляет 5655 руб. В тройке лидеров находятся Крым (спрос увеличился в 3,2 раза), Тверская (в 2,7 раз) и Костромская (в 2,5 раза) области.





«Этой осенью ряд направлений внутри страны показывают положительную динамику. Наряду с любимыми южными курортами туристы всё чаще выбирают спокойные исторические города. Это может говорить о смещении интереса в сторону небольших маршрутов выходного дня и неспешного культурного отдыха», — добавили в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

