В Прикамье за оскорбление главы Красновишерска оштрафован житель Свердловской области

Сергей Глорио

В Красновишерском районном суде Пермского края завершилось рассмотрение дела в отношении жителя Свердловской области. Мужчина признан виновным в публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) при исполнении им служебных обязанностей.

Согласно материалам дела, обвиняемый, ранее проживавший в Красновишерске, выразил свое недовольство деятельностью главы округа. В комментариях к публикации в социальной сети, посвященной результатам работы местной администрации, он допустил оскорбительные высказывания в адрес главы округа, используя ненормативную лексику в грубой форме.

На основании представленных прокуратурой доказательств суд вынес решение о назначении виновному наказания в виде денежного штрафа.

Данный приговор ещё не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

