С 9 августа в Перми изменится схема движения автобусного маршрута №17к Корректировки связаны с временным прекращением движения автотранспорта по проспекту Октябрят

Предоставлено Сергеем Богуславским

По информации, предоставленной ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» Пермского края, с 9 августа 2025 года по 1 ноября 2026 года в Перми будет временно закрыт для проезда участок пр. Октябрят, расположенный между улицами Грибоедова и Сапфирной. Ограничение движения связано с проведением строительных работ в рамках второго этапа строительства автодороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная». Подрядчик обеспечит беспрепятственный проход пешеходов и проезд к объектам, находящимся в зоне проведения работ.

Департамент транспорта администрации города Перми уведомляет о временном изменении маршрута автобуса №17к в связи с проводимыми строительно-монтажными работами. При движении от м/р Ива в направлении м/р Костарево, автобусы будут заезжать на остановку «Улица Сапфирная» вместо остановки «Улица Еланская». В направлении микрорайона Ива движение автобусов останется без изменений.

