Минобр Прикамья внёс коррективы в требования к школьной форме Она должна быть светской, эстетически привлекательной и удобной

фото опубликовано на сайте Минобразования РФ

В Пермском крае вступили в силу обновлённые правила, касающиеся внешнего вида учащихся в образовательных учреждениях. Министерство образования региона внесло коррективы в требования к школьной форме. Об этом сообщает «Рифей».

Согласно новым установкам, для мальчиков в качестве повседневной одежды предписываются классические брюки, пиджак или жилет, рубашка или водолазка сдержанных оттенков, дополненные аксессуарами (галстук или ремень). Девочкам рекомендованы юбки, сарафаны, жилеты или пиджаки, а также классические брюки в сочетании с однотонными непрозрачными блузками или водолазками умеренной цветовой гаммы, имеющими длину ниже талии. В холодное время года допускается ношение джемперов или свитеров неброских цветов.

Для торжественных случаев установлены требования к парадной одежде, включающие белые рубашки (блузки) и обязательное наличие праздничного аксессуара. Кроме того, за каждой школой закреплено право самостоятельно определять предпочтительные цветовые решения для одежды учеников разных возрастных групп. Например, одна из школ Перми предложила для младших классов серую или синюю гамму, а для учеников среднего и старшего звена — темно-синие и черные тона.

Как пояснили в Министерстве образования, пересмотр требований к школьной форме обусловлен введением в действие обновленного стандарта ГОСТ Р 71582-2024. Подчеркивается, что школьная форма должна быть светской, эстетически привлекательной и удобной, не содержать символики деструктивных движений или пропаганды противоправного поведения, а также соответствовать деловому стилю. Школы обладают правом устанавливать собственные требования к форме, не противоречащие федеральным и региональным нормам. Решения по данному вопросу принимаются с учётом мнений всех участников образовательного процесса — учеников, родителей и педагогов. Утвержденная форма обязательна для соблюдения всеми учащимися. За несоблюдение формы могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в виде замечания или выговора, однако исключение или отстранение от учебного процесса недопустимо, особенно в отношении учеников начальных классов.

