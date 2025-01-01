Гендиректора компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» наградили орденом Указ подписал Владимир Путин Поделиться Твитнуть

Олег Третьяков

Константин Долгановский

Генеральный директор компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков отмечен государственной наградой. Указ о присуждении ордена «За доблестный труд» 6 августа подписал президент Владимир Путин.

Награда, как следует из документа, присвоена Третьякову в знак признания его выдающихся достижений в трудовой деятельности и многолетней безупречной работы.

Олег Третьяков начал работать в нефтяной индустрии в 1987 году. С 1990 по 2005 год трудился в Когалыме, продвигаясь по карьерной лестнице от должности мастера по подготовке скважин к ремонту в «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» до президента ОАО «РДН Груп» и директора «Когалымского завода химических реагентов». С декабря 2005 года по март 2015-го занимал различные руководящие посты в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», включая начальника управления строительства, заместителя генерального директора по производству и первого заместителя генерального директора — главного инженера. С марта 2015 года и по настоящее время Олег Третьяков является генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.