В Пермском крае должника по алиментам отправили под стражу на пять суток Его долг превысил 800 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В пресс-службе судебных приставов сообщили, что житель Красновишерского округа, уклонявшийся от обязательных работ, отправлен в изолятор. Ранее мужчина игнорировал финансовые обязанности перед сыном и не участвовал в его воспитании, скрывался и вёл аморальный образ жизни.

В феврале этого года ему назначили 80 часов работ, но он уехал в Пермь, где жил в вагончике и работал неофициально. Вернувшись на малую родину, мужчина не погасил долг, достигший почти 830 тыс. руб. Приставы установили его местонахождение и составили протокол за уклонение от работ. После этого суд рассмотрел дело, и теперь мужчина проведёт пять суток в изоляции.

Другой случай произошел с жительницей Сочи, переехавшей в Пермский край. Она не выполняла родительские обязанности, за что её привлекли к ответственности за неуплату алиментов.

Суд назначил ей 20 часов работ, но она избегала их. В итоге женщину оштрафовали на 150 тыс. руб. за уклонение от наказания. Сейчас приставы занимаются взысканием этой суммы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.