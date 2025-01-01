Количество электрозаправок в Перми за год выросло на 8% Средняя стоимость 1 кВт/ч составляет 15 рублей Поделиться Твитнуть

Эксперты 2ГИС исследовали динамику развития сети общедоступных зарядных станций для электрокаров в России. Согласно их данным, с августа 2024 года количество публичных электрозаправок в стране увеличилось на 40%, превысив 6 тыс.

Лидирующую позицию занимает Москва, где к августу 2025 года насчитывалось свыше 900 станций (+64% за год). Второе место занимает Санкт-Петербург (330 станций, +36%). Красноярск занимает третью строчку рейтинга (169 станций, +3%). Пермь находится на 13-м месте по числу электрозаправок, имея в наличии 57 станций и годовой рост в 8%.

Наиболее высокие тарифы на зарядку электромобилей наблюдаются в курортных зонах юга России: в Сочи и Новороссийске стоимость 1 кВт/ч в среднем составляет 20 руб. Самые доступные цены на электроэнергию для зарядки автомобилей в Красноярске и Новосибирске, там 1 кВт/ч стоит в среднем 10 руб., а в Тобольске — 9 руб. В Перми средняя стоимость 1 кВт/ч составляет 15 руб.

