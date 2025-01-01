За разлив нефтепродуктов на юге Прикамья организацию оштрафовали на 7,5 млн рублей
Загрязнение воды и почвы произошло в Чернушинском округе
Пермская природоохранная прокуратура провела проверку по факту разлива нефтепродуктов в Чернушинском округе Пермского края и установила загрязнение окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Эксперты оценили ущерб, нанесённый почве и воде. В связи с этим прокуратура потребовала от руководства организации, ответственной за нарушение, устранить последствия разлива нефти. После рассмотрения представления прокурора были приняты меры по ликвидации загрязнения. Название организации в ведомстве не уточнили.
Предприятие оштрафовали за порчу земель и нарушение правил охраны водных объектов по решению природоохранного прокурора.
Суд удовлетворил требования ведомства и обязал организацию выплатить 7,5 млн руб.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
