Перед началом учебного года и выборами в Прикамье усилили меры безопасности Выборы состоятся в середине сентября

фото: Минтербез Пермского края

В Пермском крае состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии (АТК) и оперативных штабов, на котором обсуждались вопросы укрепления антитеррористической безопасности. Врио министра территориальной безопасности Альберт Марданов представил отчёт об организации мер по борьбе с террористической идеологией в регионе.

В частности, говорится в информации минтербеза, краевым аппаратом АТК был проведён ряд семинаров для детей и молодёжи по вопросам противодействия распространению идей терроризма. Эти мероприятия были организованы в формате выездных встреч в рамках летней оздоровительной кампании.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы усиления антитеррористической защиты различных объектов в преддверии начала нового учебного года и проведения Единого дня голосования (12-14 сентября).

В результате заседания были определены дополнительные шаги для укрепления антитеррористической безопасности объектов в Пермском крае. Губернатор подчеркнул важность усиления мер, направленных на обеспечение безопасности региона.

