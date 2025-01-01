От укусов клещей в Пермском крае пострадали более 26 тысяч человек Почти половина клещей оказались переносчиками болезни Лайма Поделиться Твитнуть

С начала текущего сезона медицинские учреждения Пермского края зарегистрировали 26 259 случаев обращений граждан в связи с укусами клещей. Из них 4298 обращений касаются детей.

Случаи укусов клещами зафиксированы на всей территории края, во всех административных районах.

Наибольшее количество обращений по поводу присасывания клещей зарегистрировано в следующих территориях: Пермский МО (3680 обращений), Пермь (2747), Краснокамский городской округ (1717), Добрянский городской округ (1635), Березники (1343) и Соликамский городской округ (1189).

На 32-й неделе сезона в 62,8% случаев присасывание клещей произошло во время посещения леса, в 19% — при посещении частных садов, в 14,5% — на придомовой территории, а в 3,7% — в других местах.

Лабораторные исследования показали, что 47,9% клещей заражены иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), 1,8% — клещевым вирусным энцефалитом, 1,4% — моноцитарным эрлихиозом человека, а 0,5% — гранулоцитарным анаплазмозом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.