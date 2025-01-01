В школьной столовой Перми загорелась изоляция электропроводки кондиционера Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Вечером 7 августа, в 22:02, поступил сигнал о возгорании в школьной столовой на ул. Красноуральской в Перми, рассказали в ГУ МЧС по региону. Согласно поступившей информации, причиной пожара стало воспламенение изоляции электропроводки кондиционера.

На место происшествия оперативно выдвинулась группа пожарных (трое сотрудников МЧС и одна единица специальной техники).

По прибытии пожарные установили, что в помещении столовой действительно произошло возгорание проводов кондиционера, но огонь потух самостоятельно.

В результате инцидента никто не пострадал.

Площадь, затронутая огнём, составила 1 кв. м.

Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а именно короткое замыкание, приведшее к возгоранию.

