Тело матери девяти детей нашли в деревне Бикбай Пермского края

Тело Эльвиры Я., матери девятерых детей, было найдено в д. Бикбай в Пермском крае. О происшествии пишет издание «КП-Пермь».

В прошлом году 38-летняя женщина потеряла супруга. После этого у неё развилась зависимость от алкоголя, из-за чего двое детей переехали к её бывшему мужу, а оставшихся семерых забрали представители органов опеки. Однако в последнее время её жизнь начала меняться к лучшему: она нашла нового партнёра, устроилась на работу и приобрела ещё один дом с целью вернуть своих детей.

В конце июля местные жители обнаружили тело Эльвиры в кустах рядом с домом её возлюбленного. Брат погибшей утверждает, что на теле были множественные синяки, а сама она была одета в мужскую спортивную одежду.

Брат уверен, что к гибели Эльвиры причастен её новый мужчина.

По словам брата, мужчина неоднократно проявлял агрессию по отношению к Эльвире, но он не мог представить, что это приведёт к трагическому исходу.

Некоторые жители деревни тоже подозревают, что смерть Эльвиры носит насильственный характер.

Как рассказал изданию староста деревни Ильгиз, из разговоров он знает, что причиной смерти мог быть перелом шеи. Возможно, женщина залезла на забор, а её столкнули, или что-то ещё. Синяки на теле действительно были, но, по словам патологоанатома, они появились за несколько дней до смерти и не связаны с её гибелью.

Официального заключения о причинах смерти женщины пока нет.

