Фитнес-клуб Перми вернёт клиенту деньги за навязанную услугу

Константин Долгановский

Пермский фитнес-клуб обязали компенсировать клиенту деньги за навязанную услугу. Решение принято Ленинским райсудом Перми.

Житель Перми подал иск против ООО «Илон», требуя возврата 2,5 тыс. руб., компенсации морального ущерба в 12,5 тыс. руб., штрафа (50%) и покрытия судебных издержек в размере 40 тыс. руб.

Истец мотивировал свои требования тем, что в апреле прошлого года заключил с ответчиком договор на оказание фитнес-услуг в клубе «DDX». Он приобрёл месячный абонемент по тарифу стоимостью 1,7 тыс. руб. и оплатил членский взнос в 2,5 тыс. руб. Позже он обнаружил дублирование услуг, предоставляемых по абонементу и входящих в членский взнос, и потребовал возврата денег. Однако клуб отказал, ссылаясь на договор, не предусматривающий такую процедуру. Роспотребнадзор признал в договоре нарушение прав потребителя.

Компания «Илон» утверждала, что членский взнос не подлежит возврату, если клиент хотя бы раз посетил клуб, так как услуга считается оказанной.

Суд Ленинского района Перми признал факт навязывания дополнительной услуги (членского взноса), не имеющей потребительской ценности из-за дублирования услуг основного тарифа. Суд постановил взыскать в пользу истца 2,5 тыс. руб. убытков, 1,5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, 2 тыс. руб. штрафа и 20 тыс. руб. на покрытие судебных расходов.

Кроме того, ООО «Илон» обязали выплатить госпошлину в размере 7 тыс. руб. в местный бюджет.

Апелляционные жалобы обеих сторон были отклонены Ленинским районным судом Перми, решение мирового судьи осталось без изменений.

