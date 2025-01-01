Пермяки помогли мальчику с ДЦП с вырасти на 10 см У Ивана Дроздова тяжёлая форма паралича Поделиться Твитнуть

Благодаря помощи пермяков, тяжелобольной мальчик Иван Дроздов значительно улучшил свое состояние: за год он прибавил 10 см роста и 9 кг веса. Чтобы и дальше оказывать такую помощь, жителей Пермского края приглашают присоединиться к акции «Цветы жизни».

У Ивана тяжелая форма ДЦП. В свои 14 лет он не может ходить и говорить. Родители и команда благотворительного фонда «Дедморозим» обеспечивают ему необходимый уход: врачи, медсестры, терапевты, а также юридическая и психологическая поддержка для семьи.

Мама Вани рассказывает, что раньше у сына был недостаток веса и он почти не рос. Но благодаря специальной смеси, подобранной специалистами и предоставленной из бюджета, Ваня начал активно расти и развиваться.

В прошлом году младшая дочь Натальи пошла в первый класс, и они предложили вместо цветов для учителя пожертвовать деньги на благотворительность. Многие поддержали эту идею. Наталья считает, что это отличная традиция — начинать учебный год с доброго дела.

Организация «Дедморозим» проводит акцию «Цветы жизни», чтобы больше детей, как Ваня, могли получить необходимую помощь. Семья Вани также участвует в этой акции.

