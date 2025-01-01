Проект обустройства сквера купцов Грибушиных в Перми оценили в 2,3 млн рублей Работы должны быть выполнены к середине марта 2026 года Поделиться Твитнуть

фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Власти Перми объявили конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству сквера купцов Грибушиных. Начальная (максимальная) цена контракта — 2 307 700 руб., деньги выделит городской бюджет, сообщается на портале госзакупок.

Подрядчик должен разработать план размещения малых архитектурных форм и элементов благоустройства, план вертикальной планировки, сводный план сетей, планы озеленения, наружного освещения с обозначением различных видов освещения и привязочных размеров, подробную ведомость объёмов работ, источников получения оборудования, изделий и материалов и иные требуемые проектные решения.

фото из конкурсной документации

Исполнителю необходимо разработать и обосновать не менее двух вариантов обустройства сквера, подготовить презентацию и предоставить проектные предложения заказчику.

Работы должны быть выполнены с 22 сентября 2025 года до 15 марта 2026 года.

Итоги конкурса огласят ко 2 сентября.

Сквер Грибушиных расположен возле перекрестка улиц Горького и Ленина рядом с особняком Грибушина.

