В Прикамье на рабочем месте смертельно ранен сотрудник муниципального предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная инспекция труда в Пермском крае инициировала расследование инцидента 5 августа 2025 года, в результате которого на рабочем месте погиб слесарь-ремонтник МУП «Горводоканал» из Чусового. Мужчина выполнял операцию по подкачке колеса на вторичном отстойнике № 2 ОСК «Шибаново».

Согласно предварительным данным, во время работы произошло разрушение, сопровождавшееся выбросом стопорного кольца, которое нанесло работнику смертельную травму. Немедленно была организована проверка, а также сформирована комиссия для детального изучения всех обстоятельств и установления причин произошедшего.

Как заявил Павел Бахтагареев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае, в случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие административные меры. После завершения расследования все собранные материалы будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.