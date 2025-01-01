В Пермском крае раскрыто двойное убийство 25-летней давности Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России, действуя совместно с пермскими коллегами, задержали выходца из Кемеровской области. Он подозревается в причастности к убийству двух человек, которое произошло 25 лет назад.

Согласно следствию, в марте 2000 года преступник предположил, что двое жителей Еловского района совершили кражу. Вместе с подельником он доставил их на свиноферму, где над жертвами издевались: травили собаками, держали в яме для овощей и жестоко избивали. От полученных травм потерпевшие скончались. Преступники избавились от тел, утопив их в проруби на Воткинском водохранилище.

Организатор преступления скрылся от правосудия, в то время как его сообщник был задержан в том же году. Он понёс наказание за незаконное лишение свободы и сокрытие преступления.

Поиски главного подозреваемого были затруднены тем, что на момент совершения преступления он использовал поддельные документы. После событий в Еловском районе он уничтожил паспорт. Позже, уже под своим настоящим именем, он был задержан и осуждён за другое убийство в Кемеровской области.

Полиция провела большую работу по установлению личности убийцы. В итоге его задержали по месту жительства в Пермском районе.

Следственные органы ведут расследование уголовного дела по ст. 105 УК РФ. Подозреваемый находится под стражей.

В операции по задержанию участвовали сотрудники Росгвардии.

