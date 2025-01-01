Суд оставил под арестом экс-начальника колонии-поселения из Прикамья Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд подтвердил законность и обоснованность содержания под стражей полковника Михаила Репетухи, возглавлявшего колонию-поселение №39 ГУФСИН по Пермскому краю. Апелляция на первоначальное судебное решение не принесла результатов и была отклонена 7 августа.

Напомним, Репетуха был взят под стражу 1 августа 2025 года, а на следующий день суд в Краснокамске принял решение о его помещении в следственный изолятор.

Согласно данным следствия, летом 2024 года Репетуха, действуя совместно со своим заместителем, заключил государственный контракт с частным предпринимателем на транспортировку картофеля из колонии-поселения в другие подразделения ГУФСИН. Фактически, перевозка была осуществлена ресурсами самой колонии, однако денежные средства, превышающие 580 тыс. руб., были перечислены предпринимателю за фиктивные транспортные услуги. Следственным комитетом по Пермскому краю было инициировано уголовное дело по ст. 286 (п. «е» ч. 3) УК РФ, которая квалифицирует действия должностного лица, явно превышающие его полномочия и совершенные из личной корыстной заинтересованности.

