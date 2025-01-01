На развитие транспортной инфраструктуры Прикамья потратят более 35 млрд рублей
Финансирование выделено из федерального бюджета на пять лет
С 2025 по 2030 год Прикамье получит 35,47 млрд руб. на реализацию проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Часть средств, 7,4 млрд руб., уже поступила в регион. Об этом сообщил глава краевого минтранса Сергей Вешняков на заседании краевого правительства.
Чиновник пояснил, что цель проекта — создать в крае современную и надёжную транспортную инфраструктуру, а дополнительно регион ежегодно направляет на эти цели более 3 млрд руб. из краевого бюджета.
В текущем году в Прикамье обновят 53 участка дорог и улиц — более 95 км. Также планируется привести в порядок 35 мостов. Готовность объектов 2025 года уже составляет 77%.
За пять лет планируется отремонтировать и реконструировать не менее 200 дорог общей протяженностью 350 км, а также не менее 140 мостов, включая Чусовской мост.
«Один из знаковых объектов, Чусовской мост, стоит на особом контроле министерства транспорта Пермского края. Работа на нём уже ведётся и продолжается. Ввод объекта намечен в 2027 году», — пояснил Вешняков.
Особое внимание краевые власти уделяют ремонту мостов местного значения, состояние которых вызывает беспокойство у жителей, добавил чиновник.
Отметим, всего на сегодняшний день в Пермском крае насчитывается более 32,5 тыс. км автомобильных дорог.
