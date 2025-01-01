На развитие транспортной инфраструктуры Прикамья потратят более 35 млрд рублей Финансирование выделено из федерального бюджета на пять лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 2025 по 2030 год Прикамье получит 35,47 млрд руб. на реализацию проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Часть средств, 7,4 млрд руб., уже поступила в регион. Об этом сообщил глава краевого минтранса Сергей Вешняков на заседании краевого правительства.

Чиновник пояснил, что цель проекта — создать в крае современную и надёжную транспортную инфраструктуру, а дополнительно регион ежегодно направляет на эти цели более 3 млрд руб. из краевого бюджета.

Из презентации Сергея Вешнякова

В текущем году в Прикамье обновят 53 участка дорог и улиц — более 95 км. Также планируется привести в порядок 35 мостов. Готовность объектов 2025 года уже составляет 77%.

За пять лет планируется отремонтировать и реконструировать не менее 200 дорог общей протяженностью 350 км, а также не менее 140 мостов, включая Чусовской мост.

Из презентации Сергея Вешнякова

«Один из знаковых объектов, Чусовской мост, стоит на особом контроле министерства транспорта Пермского края. Работа на нём уже ведётся и продолжается. Ввод объекта намечен в 2027 году», — пояснил Вешняков.

Особое внимание краевые власти уделяют ремонту мостов местного значения, состояние которых вызывает беспокойство у жителей, добавил чиновник.

Отметим, всего на сегодняшний день в Пермском крае насчитывается более 32,5 тыс. км автомобильных дорог.

