Правоохранители пресекли незаконную вырубку леса в Пермском крае Виновные приговорены к условным срокам и штрафам Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

УФСБ России по Пермскому краю сообщает о том, что на территории Горнозаводского городского округа была пресечена противоправная деятельность преступной группы, причастной к незаконной вырубке леса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что сотрудник Горнозаводского лесничества и представитель коммерческой структуры в 2020 и 2021 годах занимались незаконной вырубкой леса на территории Горнозаводского городского округа и нанесли ущерб общей суммой в 55 млн руб.

Чусовской отдел МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. После проведённого правоохранителями расследования Пермский краевой суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемого преступления. Им назначено наказание в виде лишения свободы: одному из фигурантов — на 1 год и 4 месяца, другому — на 1 год и 10 месяцев условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины на срок 1 год и 4 месяца. Кроме того, виновные должны заплатить штрафы — более 3 млн руб. каждый.

