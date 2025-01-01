Учёный Пермского политеха предсказывает мощную геомагнитную бурю В ночь на 9 августа возможно северное сияние Поделиться Твитнуть

Мощный магнитный шторм накроет Землю 8–9 августа. Об этом извещает Пермский политехнический университет со ссылкой на преподавателя астрономии Евгения Бурмистрова.

Причиной явления станет редкое совпадение двух сильнейших солнечных процессов. 5 августа на Солнце произошла интенсивная вспышка класса M4.5, сопровождавшаяся выбросом плазменной массы, одновременно активизировалась гигантская корональная дыра CH69, из которой с рекордной скоростью исходит поток солнечного ветра. Это уникальное сочетание факторов создаёт угрозу мощного магнитного шторма, который доберётся до Земли 8–9 августа.

Согласно прогнозу, в пятницу, 8 августа, ожидается буря уровня G2 (умеренная), а в субботу возможен рост до уровня G3, считающегося сильным возмущением магнитосферы.

Евгений Бурмистров, заместитель директора Политехнической школы при Пермском политехническом университете:

— Для большинства людей подобные бури проходят незаметно, однако для метеочувствительных людей, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это повод быть внимательнее, постараться высыпаться накануне, снизить физические и эмоциональные нагрузки, употреблять большее количество воды, исключить алкоголь и крепкий кофе. Во время геомагнитных бурь возможны помехи в работе GPS и радиосвязи, сбои в спутниковой навигации и перегрузки в энергосетях.

Есть и приятный бонус в виде редкого по своей интенсивности северного сияния в ночь с 8 на 9 августа. Если небо будет ясным, необычное свечение с большой вероятностью можно будет наблюдать на всей территории России, но больше повезёт жителям северных регионов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.