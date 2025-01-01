Поезд, шедший в Пермь, столкнулся с грузовиком Пострадавших среди пассажиров нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ульяновском области на железнодорожном переезде между станциями Обамза и Путевой Пост грузовик столкнулся с пассажирским поездом, шедшим по маршруту Имеретинский курорт — Пермь. ‌‎Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Куйбышевская ЖД».

Инцидент произошел 7 августа в 14:02 мск. По сообщению телеграм-канала, машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Один из пассажиров снял последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что и поезд, и фура не получили серьёзных повреждений. Эвакуация пассажиров не проводилась, никто из них не пострадал. Поезд продолжил движение по маршруту через 30 минут после аварии.

