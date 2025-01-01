Новый зоопарк в Перми поставлен на учёт Краевой Росреестр поставил на кадастровый учёт последние 11 объектов учреждения Поделиться Твитнуть

Управление Росреестра по Пермскому краю сообщает, что последние 11 зданий и сооружений зоопарка на ул. Архитектора Свиязева, 17в получили разрешение на ввод в эксплуатацию и в начале нынешней недели были поставлены на государственный кадастровый учёт.

Это административное здание (2938,6 кв. м), здание кафе (1367,1 кв. м), здание вивария, инкубатория и крольчатника (1091,6 кв. м), вольер с павильоном «Южноамериканские животные» (721,8 кв. м), здание системы водоподготовки водоёмов (320,2 кв. м), вольер с павильоном «Северный олень и овцебык» (255,8 кв.м), два вольера с павильоном «Белый медведь» площадью 117,5 кв.м и 117,4 кв. м и другие объекты.

Всего, по словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светланы Ильиных, в результате процедуры учёта в Единый государственный реестр недвижимости в кратчайшие сроки были внесены данные о характеристиках более чем 130 объектов зоопарка, их назначении и параметрах.

Пермский зоопарк был открыт на новом месте 7 августа.

