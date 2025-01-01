В Перми 15-летнего подростка будут судить по обвинению в терроризме По версии силовиков, он готовил теракт Поделиться Твитнуть

Следователи СК по региону завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летнего пермяка, обвиняемого в участии в террористической организации и подготовке теракта.

По данным следствия, подросток контактировал через интернет с представителями украинской террористической организации. Зная о запрете этой организации в России, он вступил в её ряды и обязался действовать в её интересах.

В ведомстве полагают, что в этой организации он обучался совершению терактов. В апреле 2024 года подросток планировал поджечь трансформаторную подстанцию, но его задержали правоохранители.

Преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

В следкоме по региону напомнили об уголовной ответственности за терроризм, вплоть до пожизненного заключения.

