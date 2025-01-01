Новый пермский зоопарк открыл двери для посетителей Праздничная программа продлится до 20:00 Поделиться Твитнуть

В Перми состоялось торжественное открытие нового зоопарка на ул.Архитектора Свиязева, 17В.

Программа началась в 10:00. В новом комплексе гости смогли посмотреть на кормление животных и выступления уличных театров, творческих коллективов, поучаствовать в мастер-классах и в интерактивных играх. Кроме того, посетители смогли заглянуть на ярмарку с изделиями местных производителей у павильона «Тропический рай». Все мероприятия завершатся в 20:00.

На открытии зоопарка губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что учреждение является одним из самых технологичных и современных в стране. Он отметил, что комплекс больше предыдущего в 16 раз.





«Здесь уже нашли свой дом более 3 тыс. животных, 80% из которых занесены в Красные книги, и это уникально. Уверен, что учреждение будет пополняться всё новыми обитателями», — рассказал Махонин.





Новый зоопарк отвечает международным стандартам содержания диких животных в неволе. Для зверей созданы благоприятные условия: более 90 больших вольеров, приближённых к естественной среде, 54 искусственных водоёма, климат-контроль и современные системы водоочистки. В новый зоопарк перевезена большая часть животных, адаптация которых может занять до полугода, — «они могут вести себя осторожно и прятаться в укрытиях».





Фото: Правительство Пермского края

Площадь объекта — 25 га. На территории современного комплекса посажено 50 видов деревьев и кустарников и 47 тыс. цветов, а также представлено пять тематических комплексов.





Купить билеты в зоопарк можно на сайте , где также представлена информация о работе комплекса. Кроме того, покупка билетов доступна в кассах и терминалах на входе.

