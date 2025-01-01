Пермяки для открытия бизнеса выбирают автосферу, туризм и ПВЗ Также идёт тренд на франшизы в сфере красоты и здоровья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяки во II квартале 2025 года чаще всего открывали франшизы в сферах автобизнеса, туризма и ПВЗ. Такие данные предоставили аналитики «Авито Бизнес 360».

Спрос на автомобильные франшизы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в четыре раза. Заметен также тренд на предложения в сфере красоты и здоровья — спрос за год увеличился на 20%.





Интерес пермяков проявляется также к франшизам в сферах торговли (33%), услуг (14%), производства (12%), общепита (12%) и авто (8%).





При этом во II квартале 2025 года интерес к готовому бизнесу снизился из-за ключевой ставки. В этом направлении сложился тренд на туристический бизнес, им стали интересоваться в четыре раза чаще. Также идёт рост интереса к ПВЗ — за год он увеличился на 20%, а за полгода — на 5%.





При этом за год предложений в сфере ПВЗ стало больше на 82%, за полгода — на 48%, а за квартал — на 68%. Предложений в сфере аренды за год стало больше в три раза, а за квартал — на 38%.

