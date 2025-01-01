Объём просроченной ипотеки в Прикамье вырос за год почти в два раза Доля просроченных займов достигла 0,65% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты «Циан.Аналитики» провели исследование динамики просроченной ипотечной задолженности в российских регионах. Согласно их данным, к исходу первого полугодия 2025 года в Пермском крае общий объём невыплаченных в срок ипотечных ссуд увеличился в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,055 млрд руб. Доля таких займов достигла 0,65%, что вдвое превышает показатель конца первого полугодия предыдущего года.

По России в целом совокупный объём просроченной ипотеки достиг 145,2 млрд руб., что составляет примерно 1 тыс. руб. на каждого жителя страны. За прошедший год данный показатель увеличился в два раза. Процент «просрочки» в общем объёме ипотечного портфеля вырос до 0,74%.

Наибольший рост доли проблемных кредитов и самые высокие показатели по этому параметру зафиксированы в республиках Северного Кавказа и Тыве. В число лидеров по относительной величине просроченной задолженности вошли Тыва, Северная Осетия и Краснодарский край.

По словам Елены Бобровской, аналитика «Циан», интенсивный рост показателей просрочки наблюдается с осени 2024 года. В 2023 году и в начале 2024 года часть заёмщиков, испытывавших трудности с погашением ипотеки, смогли рассчитаться с долгами благодаря увеличению доходов. В результате объём «просрочки» рос незначительно, а её доля даже снижалась. Однако ужесточение условий ипотечного кредитования и замедление темпов роста заработной платы во второй половине прошлого года привели к изменению этой тенденции.

