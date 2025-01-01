Директор компании по производству фанеры в Прикамье осуждён за уклонение от уплаты налогов Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд в Соликамске вынес обвинительный приговор руководителю предприятия, уклонявшегося от уплаты налогов. Он скрывал финансовые активы компании, предназначенные для погашения налоговой задолженности, сборов и страховых взносов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что с 2024 по 2025 год осуждённый, фактически управляя организацией, занимающейся производством фанеры и древесных материалов, осознавая наличие долга по налогам и имея в распоряжении более 120 млн руб., распоряжался ими по своему усмотрению, игнорируя интересы государства и организации.

По запросу следствия на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму, превышающую 120 млн руб.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы сроком на два года, а также лишил его права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на один год. Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

