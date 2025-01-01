В Пермский политех зачислили 2289 студентов В этом году в вузе будет учиться втрое больше участников СВО и членов их семей Поделиться Твитнуть

В Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) в рамках приёмной кампании поступило 41861 заявление от 9413 абитуриентов. Это на 20% превышает показатели прошлого года. Как рассказали в пресс-службе вуза, 7 августа опубликованы списки поступивших на бюджетные места.

Олег Антонов

В ПНИПУ отмечают растущий интерес к инженерному образованию и высокое доверие к качеству подготовки в политехе. В этом году заявления подали жители 60 регионов России.

Наибольший интерес вызвали направления, связанные с цифровыми технологиями, нефтегазовым делом и машиностроением. На одно место претендовали до 30 человек. Среди зачисленных есть стобалльники и победители олимпиад. Средний балл ЕГЭ составил 70,5.

Из всех студентов 288 человек будут обучаться по целевым программам, ориентированным на запросы работодателей. А по отдельной квоте зачислено 134 участника СВО и их детей, что втрое больше, чем в прошлом году.

Большинство заявлений было подано через онлайн-сервис.

Торжественное зачисление для новых студентов состоится 8 августа.

Как пояснили в пресс-службе вуза, приём согласий на зачисление в магистратуру завершается 24 августа, заключение договоров на платное обучение — 25 августа, а приказ о зачислении на платное обучение — 27 августа.

