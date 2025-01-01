В Перми согласован план реставрации исторического здания «Пермэнерго»
Работы планируется выполнить к 2028 году
Государственная экспертиза одобрила проект сохранения объекта культурного наследия «Пермэнерго», расположенного на пр. Комсомольском, 48. Информация об этом появилась на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края
В проекте говорится, что здание в хорошем состоянии, но требует ремонта: необходимо обновить диспетчерский зал и оборудование на верхних этажах для перехода на новые технологии управления электросетями «Пермэнерго».
Здание было построено в середине 1950-х годов для «Молотовэнерго». Проект разработали в «Молотовгорпроекте». Это пятиэтажное здание с семиэтажной башней в стиле неоклассицизма. Оно является частью культурного объекта «Комсомольский проспект». Сейчас в здании находятся офисы «Россети Урал», «Т Плюс» и кафе «Гала».
Напомним, в конце 2023 года Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края утвердила охранное обязательство собственника здания «Пермэнерго». В приказе сообщалось, что до 30 декабря 2026 года в здании под литерой А следует отремонтировать подвал. Также должны быть отреставрированы фасады здания под литерой А — башни и часть строения под литерой А2. Работы должны быть выполнены до конца 2028 года.
