В Перми согласован план реставрации исторического здания «Пермэнерго» Работы планируется выполнить к 2028 году Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Государственная экспертиза одобрила проект сохранения объекта культурного наследия «Пермэнерго», расположенного на пр. Комсомольском, 48. Информация об этом появилась на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края

В проекте говорится, что здание в хорошем состоянии, но требует ремонта: необходимо обновить диспетчерский зал и оборудование на верхних этажах для перехода на новые технологии управления электросетями «Пермэнерго».

Здание было построено в середине 1950-х годов для «Молотовэнерго». Проект разработали в «Молотовгорпроекте». Это пятиэтажное здание с семиэтажной башней в стиле неоклассицизма. Оно является частью культурного объекта «Комсомольский проспект». Сейчас в здании находятся офисы «Россети Урал», «Т Плюс» и кафе «Гала».

Олег Антонов

Напомним, в конце 2023 года Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края утвердила охранное обязательство собственника здания «Пермэнерго». В приказе сообщалось, что до 30 декабря 2026 года в здании под литерой А следует отремонтировать подвал. Также должны быть отреставрированы фасады здания под литерой А — башни и часть строения под литерой А2. Работы должны быть выполнены до конца 2028 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.