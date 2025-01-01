В Пермский край 8 августа приедет полпред в ПФО Рабочий визит Игоря Комарова продлится два дня Поделиться Твитнуть

Игорь Комаров

Константин Долгановский

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетит Пермский край с рабочим визитом 8 и 9 августа, сообщили в аппарате полпреда.

Центральным событием его поездки станет заседание Совета округа с участием глав регионов. Под руководством Игоря Комарова участники совещания рассмотрят вопросы, касающиеся поддержки военнослужащих и их семей, а также обсудят социальные программы, ориентированные на работающую молодежь.

Ещё одним пунктом программы станет церемония закрытия финала общественной инициативы Приволжского федерального округа под названием «МолоТ». В отборочных этапах этого проекта приняли участие свыше 16 тыс. молодых профессионалов, представляющих 827 предприятий из различных секторов экономики. В финале соберутся 420 делегатов из всех 14 регионов ПФО. Игорь Комаров совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным ознакомится с представленными проектами и примет участие в награждении победителей командного зачёта.

Помимо этого, запланировано проведение нескольких рабочих встреч полпреда, посвящённых обсуждению актуальных вопросов общественно-политической и социально-экономической ситуации в Пермском крае.

