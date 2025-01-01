Объём предложения на рынке первичного жилья в Перми вырос за месяц на 6,5% В ряде крупных городов наблюдалась отрицательная динамика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным сервиса «Объектив.РФ», предложение новых квартир в Перми за июль увеличилось на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Застройщики Пермского края представили к продаже 575,8 ты. кв. м нового жилья.

Для сравнения: в Екатеринбурге рост составил 4,5%, объем предложения достиг 1,9 млн кв. м. Киров показал прирост в 2% (120,8 тыс. кв. м), в Ижевске наблюдалось снижение на 3,2% (408,1 тыс. кв. м).

Аналитики сервиса подсчитали, что средний рост объёма экспозиции в большинстве городов присутствия «Объектив.РФ» составил 4,6%. Однако, в ряде регионов наблюдалась отрицательная динамика. К ним, помимо Ижевска, относятся Салехард, Тюмень, Челябинск и Новосибирск.

Специалисты «Объектив.РФ» связывают замедление темпов роста с текущей экономической обстановкой, которая вынуждает девелоперов пересматривать планы по реализации новых проектов. Некоторые застройщики решили отложить расширение объемов строительства в 2025 году, чтобы сосредоточиться на выполнении текущих обязательств перед покупателями.

