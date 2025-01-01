Два оскорбительных сообщения обошлись пермяку в 70 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: benzoix

freepik.com

Пермяк, не контролировавший свои эмоции, был вынужден дважды выплатить по 35 тыс. руб. в качестве моральной компенсации за оскорбления, отправленные пострадавшему в текстовых сообщениях. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

Получатель оскорбительных сообщений рассказал в суде, что испытал сильный эмоциональный стресс, что привело к тревожности, бессоннице и, в конечном итоге, к хроническому неврозу. Постоянное напряжение спровоцировало обострение хронических заболеваний. Несмотря на административные взыскания за унижение чести и достоинства, обидчик не счёл нужным принести личные извинения, что и стало основанием для судебных исков о компенсации морального вреда.

Суд, рассмотрев представленные материалы, принял решение в пользу истца, обязав ответчика выплатить компенсацию за причинённые нравственные страдания в размере 35 тыс. руб. за каждый случай оскорбления.

Судебные приставы Свердловского района Пермского края получили два исполнительных листа. Должнику было разъяснено, что неисполнение решения суда повлечёт за собой негативные последствия. Для обеспечения выплаты компенсации банковские счета пермяка были арестованы. Осознавая неизбежность взыскания исполнительского сбора и других мер принудительного исполнения, гражданин в кратчайшие сроки выплатил всю сумму компенсации.

