В Прикамье пьяный 17-летний подросток угнал автомобиль Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Перми / t.me/gai_perm

В Юсьве Пермского края сотрудники ГИБДД задержали молодого человека за угон автомобиля. При этом задержание произошло до того, как владелец обнаружил пропажу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

Как уточнили в ведомстве, утром 7 августа патруль заметил на ул. Советской автомобиль «Лифан Солано» без номеров, который заглох посреди дороги. Водитель попытался скрыться, но полицейские задержали его и доставили в участок.

Выяснилось, что задержанный — 17-летний местный житель. Он признался, что угнал машину у знакомого. Хозяин автомобиля разрешил ему посидеть в салоне и послушать музыку, оставив ключи в замке зажигания. Воспользовавшись этим, подросток решил покататься, а владелец узнал об угоне от полицейских.

В момент угона юноша был пьян и не имел водительских прав. На него составили протоколы об административном правонарушении.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.