Прокуратура помогла инвалиду в Прикамье увеличить стоимость сертификата в 4 раза

После изучения представления прокурора, цена электронного сертификата для жителя Пермского края с ограниченными возможностями здоровья была увеличена в четыре раза, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура Дзержинского района провела проверку соблюдения законов о социальной защите инвалидов после обращения гражданина.

В ходе проверки было установлено, что инвалид обратился в ОСФР по Пермскому краю с просьбой предоставить ему техническое средство реабилитации через электронный сертификат.

Сертификат был выдан. Тем не менее, при установлении суммы в 150 тыс. руб. не были приняты во внимание конструктивные особенности продукта, указанные в программе реабилитации, что привело к существенному снижению его стоимости.

В результате рассмотрения представления, внесённого прокурором, недостатки были устранены, и гражданину был выдан сертификат с максимальной ценой в 600 тыс. руб.

