Предлагаемые в сельском хозяйстве Прикамья зарплаты достигли 89 тысяч рублей Рост за год составил 7% Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский край занял четвёртую позицию в Приволжском федеральном округе по уровню предлагаемых зарплат в аграрном секторе. Медианное значение заработка составило в Прикамье 89 тыс. руб., сообщает hh.ru.

В течение первых шести месяцев 2025 года работодатели в ПФО разместили 19,2 тыс. объявлений о поиске сотрудников в области сельского хозяйства. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, потребность в кадрах снизилась более чем на четверть (27%).

Наибольшая активность в поиске персонала для агропромышленного комплекса в пределах ПФО наблюдается в Республике Башкортостан, на которую приходится почти пятая часть всех вакансий (23%). Пермский край занимает четвёртое место по востребованности работников: за первое полугодие в регионе компании опубликовали 1,9 тыс. вакансий, что на 27% меньше, чем годом ранее.

Заработная плата в сельскохозяйственной отрасли в ПФО в первой половине года увеличилась на 7%. Медиана достигла 94,7 тыс. руб. Наиболее значительный рост зарплат в процентном соотношении зафиксирован в Республике Марий Эл и Саратовской области (13%), Башкортостане (12%), Нижегородской области и Удмуртии (11%).

Наиболее высокие зарплаты по итогам первого полугодия предлагались в Башкортостане — 152,5 тыс. руб. На втором месте Оренбургская область — 104,4 тыс., а замыкает тройку лидеров Татарстан — 93,2 тыс. Пермский край занимает четвёртую строчку с медианой в 89 тыс. руб., что на 7% выше прошлогоднего показателя.

Самые низкие зарплаты в агросекторе предлагались в Кировской области (74,4 тыс. руб.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.